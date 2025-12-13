  • Спортс
17

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется

Более 40 российских спортсменов получили нейтральный статус в зимних видах.

За последний год более 40 россиян получали нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по зимним олимпийским видам спорта.

Ниже представлен список по состоянию на 13 декабря. Он будет обновляться.

Бобслей (2 спортсмена)

Двоеборье (1)

Конькобежный спорт (8)

Лыжные гонки (2)

Санный спорт (6)

Скелетон (7)

Ски-альпинизм (5)

Фигурное катание (4)

Фристайл (1)

Шорт-трек (10)

На соревнованиях по биатлону, хоккею и керлингу российские спортсмены на данный момент не могут выступать даже в нейтральном статусе.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут Олимпийские игры. Полный список россиян, которые отобрались и получили допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
лыжные гонки
двоеборье
сборная России жен (фристайл)
logoСавелий Коростелев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Таталина
сборная России (двоеборье)
фристайл
logoАртем Галунин
logoАделия Петросян
logoАлина Горбачева
logoВладислав Дикиджи
logoПетр Гуменник
женское катание
мужское катание
Никита Филиппов
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
Дарья Олесик
logoАлександр Горбацевич
Матвей Пересторонин
logoсборная России жен (бобслей)
София Степушкина
София Мазур
Павел Репилов
Любовь Черных
Ксения Шамова
Полина Тюрина
logoВладислав Семенов
Еремей Зыков
Алена Фролова
Даниил Романов
logoсборная России (сани)
Санный спорт
Скелетон
logoсборная России (скелетон)
бобслей
logoсборная России жен (сани)
logoсборная России жен (скелетон)
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (шорт-трек)
Даниил Николаев
Анастасия Жеганова
Илларион Саболдашев
Иван Посашков
Анна Уразова
logoЕлена Серегина
шорт-трек
logoсборная России жен (коньки)
Алена Крылова
Анна Матвеева
Анна Овчинникова
logoсборная России (коньки)
Даниил Найденышев
Ксения Коржова
logoАнастасия Григорьева
Алиса Беккер
Иван Фруктов
Анастасия Семенова
Александра Саютина
Ирина Сальникова
отстранение и возвращение России
logoВарвара Прохорова
Андрей Федоров
Павел Якимов
Дарья Зинченко
