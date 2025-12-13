Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется
За последний год более 40 россиян получали нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по зимним олимпийским видам спорта.
Ниже представлен список по состоянию на 13 декабря. Он будет обновляться.
Бобслей (2 спортсмена)
Двоеборье (1)
Конькобежный спорт (8)
Лыжные гонки (2)
Санный спорт (6)
Скелетон (7)
Ски-альпинизм (5)
Фигурное катание (4)
Петр Гуменник (подтверждено участие в Олимпиаде)
Аделия Петросян (подтверждено участие в Олимпиаде)
Фристайл (1)
Шорт-трек (10)
На соревнованиях по биатлону, хоккею и керлингу российские спортсмены на данный момент не могут выступать даже в нейтральном статусе.
С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут Олимпийские игры. Полный список россиян, которые отобрались и получили допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) можно посмотреть здесь.