Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус для участия в турнирах.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Она допущена к соревнованиям под эгидой организации.

Плешкова – двукратная чемпионка России, двукратный призер зимних Универсиад, призер чемпионата мира среди юниоров, участница Олимпийских игр-2022 в Пекине. Ее лучший результат на Кубке мира – 18-е место в супергиганте в Гармиш-Партенкирхене в январе 2022 года.

Сегодня FIS представила на своем сайте обновленный список допущенных нейтральных атлетов. Ранее были одобрены заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фристайлистки Анастасии Таталиной, сноубордистки Марии Травиничевой, двоеборца Артема Галунина и сервисмена Евгения Уфтикова. 

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
logoЮлия Плешкова
горные лыжи
logoFIS
женская сборная России по горным лыжам
