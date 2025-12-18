Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
Арсен Венгер: Матвей Сафонов обладает топовыми качествами.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального клуба против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Российский голкипер отразил четыре пенальти в серии послематчевых ударов.
«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», – сказал Арсен Венгер.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...5394 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости