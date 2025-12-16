4:4 от «МЮ» на «Олд Траффорд», Вера переходит в «Локомотив», «Реал» недоволен Ла Лигой, Акатьева снялась с чемпионата России, экс-жена Сафонова подала новые иски и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» круто закрыл 16-й тур АПЛ, сыграв 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд». У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме и нанесли под 40 ударов на двоих.

2. Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ.

3. Лукас Вера переходит в «Локомотив», контракт – на 2,5 года, пишет «СЭ». Москвичи пытались подписать хавбека летом, но он перешел в «Аль-Вахду». Футболист будет получать 5 млн рублей в месяц , медосмотр – во вторник.

4. В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного, сообщает As.

5. Евгений Плющенко готов продолжить работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой, но не готов взаимодействовать с ее матерью: «Не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой».

6. «Адмирал» расторг контракт с Леонидом Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы.

7. Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России. Ее заменит Мария Мазур.

8. «Рейнджерс» проиграли «Анахайму» (1:4) в матче чемпионата НХЛ, «Тампа» уступила «Флориде» (2:5). Результаты игрового дня – здесь .

9. Выступающего за Словению шахматиста Владимира Федосеева лишили звания мастера спорта России.

10. «Детройт» обыграл «Бостон» (112:105) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

11. Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах, пишет Sport Baza.

12. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами.

13. Алина Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС на Чукотке. Достижение внесли в Книгу рекордов России.

14. Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии.

Цитаты дня.

Медведева о ринопластике: «Операция – лучшее решение в моей жизни. Меня так сильно травили за нос! Он был широкий, громоздкий»

Властимил Петржела: «Аршавин намного сильнее Дзюбы . Андрей добился успеха в Европе, а Артем там ничего не показал, не закрепился в Турции»

Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию . Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»

Евгений Корешков: «Ротенберг – простой человек, очень порядочный . С ним легко общаться – мы на одной волне. Он давно в хоккее, прошел ЧМ, ОИ. Огромнейший опыт»

ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Это не ошибка судьи. В грязной лиге Негрейры у «Мадрида» связаны руки. Проблема не в наших роликах »

Дегтярев об Овечкине и ОИ: «Не хватает одного титула. Вот что политики делают. Взяли и перекрыли кислород . Он стопроцентно стал бы чемпионом в Милане»

Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят . Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»

Плющенко о конфликте с мамой Костылевой: «Очень устал от этой всей ситуации. Я такого ада не встречал »