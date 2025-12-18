  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
0

Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»

Уоррен Заир-Эмери: такие футболисты, как Сафонов, нужны «ПСЖ».

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался про вратаря Матвея Сафонова, который отразил четыре из пяти пенальти в финальном матче Межконтинентального клуба против Фламенго (1:1, 2:1 по пенальти).

«Он был готов, ждал этого момента и показал свои качества.

Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда выкладывается на полную. Именно такие футболисты нам нужны», – сказал Уоррен Заир-Эмери.

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...8167 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Parisien
logoУоррен Заир-Эмери
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Фламенго» о поражении от «ПСЖ»: «Будто бы Сафонов видел нашу тренировку – стоит похвалить его за такую игру. Вратарь сделал команду чемпионами»
сегодня, 01:23
Главные новости
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
9 минут назадТесты и игры
Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»
29 минут назад
Геннадий Орлов: «Меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси. Главное в репортаже – суть игры»
сегодня, 02:48
Глава селекции «Краснодара»: «Я против любых лимитов – это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут»
сегодня, 02:12
Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»
сегодня, 01:52
Тренер «Фламенго» о поражении от «ПСЖ»: «Будто бы Сафонов видел нашу тренировку – стоит похвалить его за такую игру. Вратарь сделал команду чемпионами»
сегодня, 01:23
Давиде Анчелотти покинул «Ботафого» – он был недоволен отставкой тренера по физподготовке. В клубе жаловались на высокую интенсивность тренировок
сегодня, 00:59
Ван Перси подошел к трибунам и поговорил с фанатами «Фейеноорда» после вылета из Кубка от «Херенвена». У команды 3 поражения подряд
сегодня, 00:33Фото
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед и 2 ничьих. Клуб вышел в четвертьфинал Кубка Португалии
сегодня, 00:21
«Селтик» проиграл 4 матча подряд впервые с 1978 года. Команда уступила «Данди» (1:2) в лиге Шотландии
сегодня, 00:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
14 минут назад
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
49 минут назад
Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»
сегодня, 02:45
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
сегодня, 02:30
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
сегодня, 02:01
«Флуминенсе» и 41-летний Тиаго Силва расторгли контракт. Он провел 46 матчей в прошлом сезоне
сегодня, 01:36
Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»
сегодня, 01:10
Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»
сегодня, 00:45
Гвардиола о Шерки: «Даже слепой может понять, что он фантастический игрок. Для этого не обязательно быть журналистом или тренером»
вчера, 23:10
Мастантуоно поймал мяч в руки после паса Мбаппе в матче с «Талаверой». Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая»
вчера, 22:50Фото