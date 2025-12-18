Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
Уоррен Заир-Эмери: такие футболисты, как Сафонов, нужны «ПСЖ».
Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался про вратаря Матвея Сафонова, который отразил четыре из пяти пенальти в финальном матче Межконтинентального клуба против Фламенго (1:1, 2:1 по пенальти).
«Он был готов, ждал этого момента и показал свои качества.
Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда выкладывается на полную. Именно такие футболисты нам нужны», – сказал Уоррен Заир-Эмери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Parisien
