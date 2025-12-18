Уоррен Заир-Эмери: такие футболисты, как Сафонов, нужны «ПСЖ».

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался про вратаря Матвея Сафонова , который отразил четыре из пяти пенальти в финальном матче Межконтинентального клуба против Фламенго (1:1, 2:1 по пенальти).

«Он был готов, ждал этого момента и показал свои качества.

Матвей очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда выкладывается на полную. Именно такие футболисты нам нужны», – сказал Уоррен Заир-Эмери .

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍