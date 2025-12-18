«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»

Саид Эль Мала интересен двум клубам АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм » проявляют интерес к 19-летнему вингеру Кельна Саиду Эль Мала.

Клубы АПЛ направили конкретные запросы по поводу футболисты и готовы летом начать переговоры о трансфере за 30-40 миллионов евро, сообщил Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

В этом сезоне Эль Мала забил 6 голов и сделал 2 передачи в 14 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .