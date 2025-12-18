«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
Саид Эль Мала интересен двум клубам АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 19-летнему вингеру Кельна Саиду Эль Мала.
Клубы АПЛ направили конкретные запросы по поводу футболисты и готовы летом начать переговоры о трансфере за 30-40 миллионов евро, сообщил Get Football News Germany со ссылкой на Bild.
В этом сезоне Эль Мала забил 6 голов и сделал 2 передачи в 14 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
