Филипе Луис: стоит похвалить Матвея Сафонова.

Главный тренер «Фламенго » Филипе Луис после поражения в финале Межконтинентального кубка от «ПСЖ» (1:1, 1:2 по пенальти) высказался о серии пенальти, в которой вратарь парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают информацию и передают ее. Вероятно, вратарь «ПСЖ » изучал данные очень тщательно. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры.

Такое ощущение, что вчера он видел нашу тренировку. Стоит его похвалить за такую игру.

Поздравляю «ПСЖ». Фантастический сезон. Они это заслужили. Предпочитаю поздравить «ПСЖ» и их вратаря, который отразил все эти пенальти и сделал свою команду чемпионами», – сказал Филипе Луис .

