  • Тренер «Фламенго» о поражении от «ПСЖ»: «Будто бы Сафонов видел нашу тренировку – стоит похвалить его за такую игру. Вратарь сделал команду чемпионами»
Филипе Луис: стоит похвалить Матвея Сафонова.

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис после поражения в финале Межконтинентального кубка от «ПСЖ» (1:1, 1:2 по пенальти) высказался о серии пенальти, в которой вратарь парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают информацию и передают ее. Вероятно, вратарь «ПСЖ» изучал данные очень тщательно. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры.

Такое ощущение, что вчера он видел нашу тренировку. Стоит его похвалить за такую игру.

Поздравляю «ПСЖ». Фантастический сезон. Они это заслужили. Предпочитаю поздравить «ПСЖ» и их вратаря, который отразил все эти пенальти и сделал свою команду чемпионами», – сказал Филипе Луис.

Почему нас так тронул героизм Сафонова

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...4873 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoФилипе Луис
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
Мендеш о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мы поблагодарили его. Матвей – потрясающий человек на поле и за его пределами, рады, что он с нами»
вчера, 22:04
