«Флуминенсе» и 41-летний Тиаго Силва расторгли контракт. Он провел 46 матчей в прошлом сезоне

Тиаго Силва покинул «Флуминенсе».

«Флуминенсе » и 41-летний центральный защитник Тиаго Силва расторгли контракт.

Бразильский футболист представлял клуб с июля 2024 года.

В прошедшем сезоне Силва провел 46 матчей за команду во всех турнирах (25 – в чемпионате Бразилии), забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .