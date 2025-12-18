Арман Царукян победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20

Царукян победил Байдулаева и выиграл пояс ACBJJ.

В ночь на 18 декабря в главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве состоялась схватка по бразильскому джиу-джитсу между первым номером легкого веса UFC Арманом Царукяном и победителем Гран-при ACA в легчайшем весе Мехди Байдулаевым.

Царукян победил удушающим приемом за 12 секунд до конца схватки и завоевал чемпионский пояс ACBJJ.

Отметим, что изначально соперником Царукяна должен был стать чемпион АСА в легком весе – Абдул-Азиз Абдулвахабов. Он снялся с соревнований за несколько дней до поединка.

Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта

Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»