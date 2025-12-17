0

Александр Жулин: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко»

Жулин: сейчас девушек такого калибра, как Трусова, Щербакова и Валиева, нет.

Российский тренер Александр Жулин ответил на вопрос, деградирует ли женское катание в России. 

«Не так просто ответить, деградирует ли наше женское фигурное катание. Совсем недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Причем важно, что их масштаб был связан не только с международными успехами, но и с личными качествами. Сейчас девушек такого калибра нет и близко, даже на горизонте никого не могу выделить.

В мировом катании без нас тоже полная деградация. Я помню Алису Лью, когда ей было 13 лет. Никогда бы не подумал, что она сможет выиграть что-то серьезное во взрослой карьере. Катается она здорово, но тройных акселей у нее нет. Это даже не близко к уровню Трусовой или Щербаковой.

Без российского женского катания все еще невозможно представить мировое. Из-за нашего отстранения потеряли все. У нас нет таких же звезд, как раньше, а иностранцы не могут развиваться без конкуренции с российскими фигуристками», — сказал Жулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
