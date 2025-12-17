Кроуфорд завершил карьеру.

38-летний чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры.

«Каждый боец знает, что этот момент настает. Мы просто не знаем когда. Всю свою жизнь я преследовал что-то. И это были не пояса, деньги и заголовки. Это чувство возникает, когда весь мир сомневается в тебе, но ты продолжаешь доказывать, что все ошибаются. Я дрался за семью, за город, за ребенка, которым я был, у которого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток.

Я отдал этому спорту каждый вдох, шрам, успех, каждый грамм сердца. И я принимаю будущее. Время пришло», – сказал Кроуфорд.

Теренс дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году. В 2014-м он стал чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), в 2017-м – абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2023-м – абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2024-м – чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

У Кроуфорда 42 победы (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

