Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости

1. Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА на церемонии The Best.

Луис Энрике – тренер года , голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем . Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой года. Все победители представлены здесь .

2. «Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги в Кубке Испании – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й.

3. В FONBET КХЛ «Автомобилист» проиграл «Барысу», «Ак Барс» победил «Салават», «Динамо» Минск уступило «Локомотиву» по буллитам, «Динамо» Москва обыграло «Спартак», СКА одолел «Шанхай».

4. КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг.

5. Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности . Иск клуба к Килиану на 440 млн евро отклонен.

6. «Челси» победил «Кардифф» в 1/4 финала Кубка английской лиги – 3:1! Гарначо сделал дубль, выйдя на замену.

7. Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы . 134 человека пострадали из-за наезда.

8. Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре.

9. НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон» (5:0), Тарасенко и Юров набрали по 3 очка, действуя в одном звене (у первого 2+1 , у второго 1+2). «Эдмонтон» с очередным голом Подколзина и 1000-м очком Драйзайтля обыграл «Питтсбург» (6:4), Скиннер пропустил 5 шайб от бывших партнеров в дебютном матче за «Пингвинс». «Рейнджерс» проиграли дома в 13-й раз за 17 матчей в сезоне – на этот раз «Ванкуверу» (0:3). Все результаты дня – здесь .

10. Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года.

11. НБА. 28 очков Ануноби помогли «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио» в финале Кубка лиги.

12. В Крыму национализировали имущество боксера Александра Усика.

13. Евгений Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона.

14. В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков . Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом».

15. Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России.

16. Анна Семак рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты».

17. Карим Адейеми может уйти из «Боруссии» из-за жены. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет жить в европейском мегаполисе , а не в Дортмунде, пишет Bild.

Цитаты дня.

Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь . А на «Маракане» всегда полные трибуны»

«Марш Сатаны двигался по улицам . Ряженые бесы издавали нечеловеческие вопли. Антисвятость. Европа как никогда близка к Апокалипсису». Анна Семак о шествии Крампусов в Мюнхене

Геннадий Орлов: «Игроков уровня Забарного у нас нет . Украинские футболисты техничнее, это больше от климата зависит»

Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту . При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»

Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками? »

Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит , он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»