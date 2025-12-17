  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
0

Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости

1. Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА на церемонии The Best.

Луис Энрике – тренер года, голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем. Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой года. Все победители представлены здесь.

2. «Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги в Кубке Испании – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й.

3. В FONBET КХЛ «Автомобилист» проиграл «Барысу», «Ак Барс» победил «Салават», «Динамо» Минск уступило «Локомотиву» по буллитам, «Динамо» Москва обыграло «Спартак», СКА одолел «Шанхай».

4. КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг.

5. Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности. Иск клуба к Килиану на 440 млн евро отклонен.

6. «Челси» победил «Кардифф» в 1/4 финала Кубка английской лиги – 3:1! Гарначо сделал дубль, выйдя на замену.

7. Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы. 134 человека пострадали из-за наезда. 

8. Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре.

9. НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон» (5:0), Тарасенко и Юров набрали по 3 очка, действуя в одном звене (у первого 2+1, у второго 1+2). «Эдмонтон» с очередным голом Подколзина и 1000-м очком Драйзайтля обыграл «Питтсбург» (6:4), Скиннер пропустил 5 шайб от бывших партнеров в дебютном матче за «Пингвинс». «Рейнджерс» проиграли дома в 13-й раз за 17 матчей в сезоне – на этот раз «Ванкуверу» (0:3). Все результаты дня – здесь

10. Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года.

11. НБА. 28 очков Ануноби помогли «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио» в финале Кубка лиги. 

12. В Крыму национализировали имущество боксера Александра Усика.

13. Евгений Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона.

14. В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом».

15. Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России.

16. Анна Семак рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты».

17. Карим Адейеми может уйти из «Боруссии» из-за жены. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет жить в европейском мегаполисе, а не в Дортмунде, пишет Bild. 

Цитаты дня.

Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»

«Марш Сатаны двигался по улицам. Ряженые бесы издавали нечеловеческие вопли. Антисвятость. Европа как никогда близка к Апокалипсису». Анна Семак о шествии Крампусов в Мюнхене

Геннадий Орлов: «Игроков уровня Забарного у нас нет. Украинские футболисты техничнее, это больше от климата зависит»

Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»

Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками?»

Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит, он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»

Что делать с Хаби Алонсо?37107 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
53 минуты назад
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
вчера, 22:21Live
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
вчера, 22:20
«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)
вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
7 минут назад
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
22 минуты назад
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
38 минут назад
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
сегодня, 02:57
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
сегодня, 02:42
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
вчера, 22:47
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
вчера, 22:13
Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
вчера, 21:59
«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
вчера, 21:50