Глава селекции «Краснодара»: «Я против любых лимитов – это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут»

Максим Бузникин: я против лимитов, в спорте должна быть конкуренция.

Глава селекционной службы «Краснодара » Максим Бузникин поделился мнением по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ .

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

– Ужесточение лимита на легионеров – одна из самых громких тем российского футбола. Известно ли вам что-нибудь о том, каким будет лимит в новом сезоне? И перестроилась ли ваша работа в связи с этим?

– Пока ничего не известно, мы ждем финального решения по лимиту. Наверное, не открою секрет, если скажу, что мы ждем формулы «12+7», но пока никакого официального заявления не было.

Любое ужесточение лимита повышает спрос на российских футболистов. Сейчас у нас полная заявка иностранцев – их 13. Все они на контрактах. Поэтому зимой, если мы никого не продадим, то никого и не купим.

Мы можем разве что сделать обмен, кого-то взять и кого-то продать. В целом команда сейчас укомплектована.

Что касается позиции правого защитника, то она у нас закрыта. В команде есть Джованни Гонсалес и Валентин Пальцев. Третий правый защитник нам не нужен.

– Как вы лично относитесь к ужесточению лимита?

– Я против любых лимитов. В спорте должна быть здоровая конкуренция. Но раз уж нас ставят в такие рамки, то будем как-то работать с этим. Лимит – это всегда что-то искусственное.

С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут. С введением лимита ценность российских игроков увеличится в каждом клубе.

Таких игроков много, но они будут дороже и их будет тяжелее подписать, – сказал Максим Бузникин .