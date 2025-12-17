«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
Лукас Вера перешел в «Локомотив».
«Локомотив» объявил о подписании Лукаса Веры.
28-летний полузащитник присоединился к железнодорожникам на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до конца сезона-2027/28.
Ранее Вера играл в Мир РПЛ за «Оренбург» и «Химки». Он был близок к переходу в «Локомотив» минувшим летом, но в итоге перебрался в «Аль-Вахду». Контракт футболиста с саудовским клубом был расторгнут в сентябре.
Что делать с Хаби Алонсо?38818 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости