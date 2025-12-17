«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года

Лукас Вера перешел в «Локомотив».

«Локомотив» объявил о подписании Лукаса Веры .

28-летний полузащитник присоединился к железнодорожникам на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до конца сезона-2027/28.

Ранее Вера играл в Мир РПЛ за «Оренбург» и «Химки». Он был близок к переходу в «Локомотив » минувшим летом, но в итоге перебрался в «Аль-Вахду». Контракт футболиста с саудовским клубом был расторгнут в сентябре.