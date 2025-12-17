32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)

ВЦИОМ: болельщики оценивают роль легионеров в РПЛ в основном позитивно.

Большинство российских болельщиков позитивно оценивает влияние легионеров на российский футбол, сообщает ВЦИОМ.

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

Исследование выявило неоднозначное отношение болельщиков к приглашению иностранных игроков: 32% респондентов высказались положительно, 30% – нейтрально и 36% – отрицательно. При этом к присутствию легионеров в своем любимом клубе положительно относятся 37% опрошенных, нейтрально – 27%, негативно – лишь 17%.

Однако, несмотря на общее неоднозначное отношение к легионерам, среди опрошенных преобладают позитивные оценки роли легионеров в российском футболе по ряду критериев. 67% респондентов считает, что иностранные футболисты привносят в РПЛ полезный профессиональный опыт, 49% опрошенных отметили заметное повышение качества турнира. 60% отметили, что участие легионеров добавляет чемпионату зрелищности, а игре – яркости. Кроме того, 57% респондентов считает, что присутствие легионеров позитивно влияет на подготовку российских футболистов, повышая конкуренцию внутри команд.

Две трети респондентов (67%) допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола, при этом большинство одновременно признают их позитивную роль в системе.