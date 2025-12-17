  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
23

32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)

ВЦИОМ: болельщики оценивают роль легионеров в РПЛ в основном позитивно.

Большинство российских болельщиков позитивно оценивает влияние легионеров на российский футбол, сообщает ВЦИОМ.

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Исследование выявило неоднозначное отношение болельщиков к приглашению иностранных игроков: 32% респондентов высказались положительно, 30% – нейтрально и 36% – отрицательно. При этом к присутствию легионеров в своем любимом клубе положительно относятся 37% опрошенных, нейтрально – 27%, негативно – лишь 17%.

Однако, несмотря на общее неоднозначное отношение к легионерам, среди опрошенных преобладают позитивные оценки роли легионеров в российском футболе по ряду критериев. 67% респондентов считает, что иностранные футболисты привносят в РПЛ полезный профессиональный опыт, 49% опрошенных отметили заметное повышение качества турнира. 60% отметили, что участие легионеров добавляет чемпионату зрелищности, а игре – яркости. Кроме того, 57% респондентов считает, что присутствие легионеров позитивно влияет на подготовку российских футболистов, повышая конкуренцию внутри команд.

Две трети респондентов (67%) допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола, при этом большинство одновременно признают их позитивную роль в системе.

Что делать с Хаби Алонсо?37615 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ВЦИОМ
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoСпартак
logoДинамо Москва
болельщики
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»
вчера, 02:14
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»
15 декабря, 16:43
Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»
15 декабря, 16:29
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
42 минуты назадТесты и игры
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
сегодня, 07:33
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 06:10
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
сегодня, 05:47
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:08
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
сегодня, 03:53
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
11 минут назад
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
44 минуты назад
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
56 минут назад
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59
Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
сегодня, 05:23