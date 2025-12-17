  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»
0

Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»

Непряева призналась, что отсутствие фтора не мешало ей на Кубке мира.

Российская лыжница Дарья Непряева сообщила, что отсутствие мазей без фтора не мешало ей на Кубке мира в Давосе.

«В России мы бегаем на фторе, но из-за снега скорости все равно ниже. Когда я приехала сюда, разницы почти не почувствовала. Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник: без него было бы значительно медленнее. Это скорее плюс, чем минус, потому что он немного приближает скорости Кубка России к уровню Кубка мира.

В России гонки часто проходят по такой схеме: засаживаешь в подъем, затем прямо со спуска – и сразу снова включаешься в подъем. Но на трассах Кубка мира спусковую часть нужно отрабатывать даже сильнее, чем подъемную.

Я старалась идти подъемы с запасом, беречь ноги, а на спусках добавлять, но в итоге проигрыш в подъемах получился минимальным, тогда как на спусках – очень большим. Эти трассы требуют умения быстро включаться в работу и высокого уровня технической подготовки, особенно на спусковой части», – сказала Непряева.

«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
logoДарья Непряева
logoКубок мира
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
15 декабря, 13:14
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
15 декабря, 10:19
Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»
15 декабря, 06:20
Главные новости
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
вчера, 05:56
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 20:53
Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
вчера, 14:29
Дмитрий Васильев: «Статус, уровень уважения Большунова еще больше вырос в глазах болельщиков. Он с достоинством и мужеством вышел из конфликта с Бакуровым»
вчера, 07:03
Юрий Бородавко: «Многих лыжников затронула эпидемия гриппа, которая сейчас проходит волной по России. Поэтому в Чусовом выступили далеко не все»
15 декабря, 20:44
Крамер о Коростелеве и Непряевой: «Знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. Мы увидим это на «Тур де Ски» и Олимпиаде»
15 декабря, 19:57
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордистка Травиничева, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
15 декабря, 15:41
Чемпионка России в параллельном слаломе Мария Травиничева получила нейтральный статус от FIS
15 декабря, 15:40
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
15 декабря, 13:19
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
15 декабря, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15