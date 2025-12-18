«Челси» сыграет с «Арсеналом» или «Кристал Пэлас» в 1/2 финала Кубка лиги, «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»
Определены пары 1/2 финала Кубка английской лиги.
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги.
На этой стадии турнира пройдут следующие матчи:
«Челси» – «Арсенал» или «Кристал Пэлас»;
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити».
Первые полуфинальные матчи состоятся 12 января, ответные – 2 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
