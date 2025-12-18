Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
Харри Кейн высказался о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам за сезон.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился мыслями на предмет возможного рекорда по голам за сезон Бундеслиги.
Лучшим результатом на данный момент владеет форвард Роберт Левандовски, который, выступая за «Баварию», забил 41 гол в сезоне-2020/21.
«Думаю, это возможно, особенно учитывая то, как я начал этот сезон. Но впереди еще долгий путь. Мне нужно поддерживать этот уровень еще четыре-пять месяцев.
В футболе самое сложное – это сохранять стабильность на протяжении длительного периода.
Это невероятный рекорд, и его будет трудно побить – знаю это. Мне всегда приятно стремиться к таким достижениям», – сказал Харри Кейн, который забил 18 голов в 14 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
