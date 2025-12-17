Фетисов об арене для ОИ в Милане: у Сочи бы поучились, как надо делать.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с ареной для Олимпиады в Италии.

Ранее стало известно, что строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

– Хоккейную арену для олимпийского турнира в Италии пока не достроили, а лед собираются заливать за три дня до начала матчей. Что думаете?

– Это странная организация, у Сочи бы поучились, как надо делать.

Удивляет, конечно, такой непрофессионализм. Не знаю, как игроки НХЛ отнесутся к этому. Интересно, чем все это закончится, – сказал Фетисов.