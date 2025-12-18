  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Давиде Анчелотти покинул «Ботафого» – он был недоволен отставкой тренера по физподготовке. В клубе жаловались на высокую интенсивность тренировок
0

Давиде Анчелотти покинул «Ботафого» – он был недоволен отставкой тренера по физподготовке. В клубе жаловались на высокую интенсивность тренировок

Давиде Анчелотти покинул пост главного тренера «Ботафого».

«Ботафого» сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Давиде Анчелотти.

Команду покинули также представители его штаба – тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

Как пишет Globo, сын Карло Анчелотти сообщил бразильскому клубу, что не продолжит работу из-за отставки Герры.

Давиде Анчелотти заявил, что останется в клубе только в том случае, если весь тренерский штаб сохранится, на что «Ботафого» не согласился.

Отмечается, что в прошедшем сезоне у футболистов «Ботафого» было множество мышечных травм. Источники отмечают жалобы на высокую интенсивность тренировок, которая порой не соответствовала плотному и насыщенному графику бразильского футбола.

Давиде Анчелотти тренировал «Ботафого» с июля 2025 года. Он провел 33 матча во главе команды: 15 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Прошедший сезон клуб завершил на 6-м месте в чемпионате, набрав 63 очка в 38 матчах.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...4683 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Ботафого» в X
Давиде Анчелотти
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ван Перси подошел к трибунам и поговорил с фанатами «Фейеноорда» после вылета из Кубка от «Херенвена». У команды 3 поражения подряд
39 минут назадФото
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед и 2 ничьих. Клуб вышел в четвертьфинал Кубка Португалии
51 минуту назад
«Селтик» проиграл 4 матча подряд впервые с 1978 года. Команда уступила «Данди» (1:2) в лиге Шотландии
57 минут назад
Сафонов станцевал с наградой лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»
сегодня, 00:11Видео
«Челси» сыграет с «Арсеналом» или «Кристал Пэлас» в 1/2 финала Кубка лиги, «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»
вчера, 22:57
Алонсо о 3:2 с «Талаверой»: «Реал» контролировал игру в 1-м тайме, но не сделал счет 3:0, имея моменты. Нужно быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться»
вчера, 22:38
«У «Барсы» ложь в острой стадии», «Вини, мы тебя любим», «Команда, помоги Алонсо». Фанаты «Реала» оставили послания у клубной базы
вчера, 22:36Фото
В ворота «Реала» должны были дать пенальти на 89-й, считает экс-судья Фернандес: «Лунин бьет по лицу форварда «Талаверы», не касаясь мяча, но арбитр фиксирует фол в атаке»
вчера, 22:13Фото
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Брентфорд», «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм»
вчера, 22:10
Мбаппе осталcя 1 гол до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз дважды забил «Талавере», у него 58 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
вчера, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»
2 минуты назад
Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»
27 минут назад
Гвардиола о Шерки: «Даже слепой может понять, что он фантастический игрок. Для этого не обязательно быть журналистом или тренером»
вчера, 23:10
Мастантуоно поймал мяч в руки после паса Мбаппе в матче с «Талаверой». Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая»
вчера, 22:50Фото
Лунин был капитаном «Реала» в матче с «Талаверой». Украинец отразил 3 удара в створ, в том числе с близкой дистанции на 93-й минуте
вчера, 22:21
Мендеш о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мы поблагодарили его. Матвей – потрясающий человек на поле и за его пределами, рады, что он с нами»
вчера, 22:04
У «Реала» две победы подряд после поражений от «Ман Сити» и «Сельты»
вчера, 22:01
Губерниев о Сафонове: «Молодец, что не зассал, остался в «ПСЖ» и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Дай бог ему здоровья и «овечкинской» удали. Поздравляю с очередным трофеем»
вчера, 21:54
«Ман Сити» в 13-й раз при Пепе вышел в полуфинал английских кубков – это рекорд. «Горожане» выигрывали Кубок лиги, если доходили до 1/2 финала
вчера, 21:51
У Мбаппе 32 (28+4) очка в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти и с игры
вчера, 21:50