«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».

«Манчестер Сити » примет «Брентфорд » в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Матч пройдет на стадионе «Этихад».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги