0

«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».

«Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Матч пройдет на стадионе «Этихад».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги

Что делать с Хаби Алонсо?37304 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoКубок английской лиги
logoБрентфорд
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
1 минуту назадТесты и игры
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
53 минуты назад
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 04:12
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
сегодня, 03:53
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
Ко всем новостям
Последние новости
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
14 минут назад
Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
38 минут назад
Эстевао пропустил матч с «Кардиффом» из проблем с мышцами и не сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 04:54
Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»
сегодня, 04:36
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
сегодня, 04:08
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
сегодня, 03:37
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
сегодня, 02:57
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
сегодня, 02:42
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08