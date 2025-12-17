«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».
«Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Матч пройдет на стадионе «Этихад».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
17 декабря 19:30, Этихад
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
