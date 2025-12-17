18

Ферреро покинул команду Алькараса – он тренировал первую ракетку мира с 2018-го

Хуан Карлос Ферреро прекратил сотрудничество с Карлосом Алькарасом. Он сообщил об этом в соцсети.

Испанец тренировал первую ракетку мира с 2018-го. Под его руководством Алькарас выиграл все 24 своих титула, включая шесть турниров «Большого шлема».

«Сегодня сложный день. Один из тех, когда сложно найти правильные слова. Всегда сложно прощаться, особенно когда позади осталось так много общих моментов.

Мы упорно работали, вместе росли и разделяли незабываемые воспоминания. Я хочу сказать тебе спасибо за время, доверие, за знания, а еще за людей, которые окружали меня на протяжении всего этого путешествия.

Я забираю с собой смех, сложности, которые мы преодолели, разговоры, поддержку в трудные моменты и удовлетворение от того, что я был частью чего-то по-настоящему уникального.

Спасибо, Карлос, за доверие, за отдачу, и за то, что благодаря твоему соревновательному стилю я почувствовал себя таким особенным. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональном, так и в личном плане.

Я также хочу поблагодарить всю команду за то, что вы облегчали мою работу на протяжении всех этих лет. С вами я понял, что работа – это не только задачи или результаты, но и люди, которые идут рядом. Каждый из вас оставил во мне след, который я никогда не забуду.

Мы были невероятной командой, несмотря на трудности, и я уверен, что вы продолжите добиваться больших успехов.

Мне хотелось бы, чтобы и я мог продолжать. Я убежден, что хорошие воспоминания и хорошие люди всегда пересекаются снова.

Спасибо вам от всего сердца», – написал Ферреро.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @juankiferri
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ферреро о работе с Алькарасом: «Когда мы видим, что он уязвим, мы становимся скорее друзьями, чем тренерами»
14 декабря, 14:57
Карлос Алькарас: «Цель на 2026-й – выиграть Australian Open»
12 декабря, 12:53
Команда Алькараса – тренеры года по версии ATP
11 декабря, 14:17
Главные новости
Швентек об уровне тура: «Если бы 3 года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч»
54 минуты назад
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Свитолина борется с Костюк, Медведев сыграет с Монфисом, Бадоса – с Линетт
сегодня, 09:32Live
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Басаваредди играет с Прижмичем, Тьен встретится с Ходаром, Блокс – с Энгелем
сегодня, 11:00Live
Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»
сегодня, 10:26
Кафельников о смене гражданства Кудерметовой: «Бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул»
сегодня, 08:30
Димитров и Руусувуори потренировались в Дубае
сегодня, 06:57Фото
Мпетши Перрикар пробил самый быстрый форхенд в 2025-м – 195 км/ч
сегодня, 06:43
Дубров о диалогах с Соболенко после срывов: «После «Ролан Гаррос» она говорила: «Да, я была неправа. Что дальше? Не все такие идеальные, как Федерер»
вчера, 20:46
Матчем года в ATP стала 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом
вчера, 19:41
Бублик встретился с Игорем Верником
вчера, 18:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос