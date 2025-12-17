Ферреро покинул команду Алькараса – он тренировал первую ракетку мира с 2018-го

Хуан Карлос Ферреро прекратил сотрудничество с Карлосом Алькарасом. Он сообщил об этом в соцсети.

Испанец тренировал первую ракетку мира с 2018-го. Под его руководством Алькарас выиграл все 24 своих титула, включая шесть турниров «Большого шлема».

«Сегодня сложный день. Один из тех, когда сложно найти правильные слова. Всегда сложно прощаться, особенно когда позади осталось так много общих моментов.

Мы упорно работали, вместе росли и разделяли незабываемые воспоминания. Я хочу сказать тебе спасибо за время, доверие, за знания, а еще за людей, которые окружали меня на протяжении всего этого путешествия.

Я забираю с собой смех, сложности, которые мы преодолели, разговоры, поддержку в трудные моменты и удовлетворение от того, что я был частью чего-то по-настоящему уникального.

Спасибо, Карлос, за доверие, за отдачу, и за то, что благодаря твоему соревновательному стилю я почувствовал себя таким особенным. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональном, так и в личном плане.

Я также хочу поблагодарить всю команду за то, что вы облегчали мою работу на протяжении всех этих лет. С вами я понял, что работа – это не только задачи или результаты, но и люди, которые идут рядом. Каждый из вас оставил во мне след, который я никогда не забуду.

Мы были невероятной командой, несмотря на трудности, и я уверен, что вы продолжите добиваться больших успехов.

Мне хотелось бы, чтобы и я мог продолжать. Я убежден, что хорошие воспоминания и хорошие люди всегда пересекаются снова.

Спасибо вам от всего сердца», – написал Ферреро.