Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»

Вячеслав Колосков: хотелось бы, что в «Динамо» работал отечественный тренер.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил желание, чтобы в «Динамо » работал российский тренер.

«Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно. Это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом.

Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом.

Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу.

Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак , Михаил Галактионов и Мурад Мусаев », – сказал Вячеслав Колосков.