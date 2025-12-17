  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
9

Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»

Юрий Жирков: Европа вызывает отторжение, на 90% ухудшилось отношение к ней.

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что у него ухудшилось отношение к Европе. 

«У меня Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину. У меня на 80-90 процентов ухудшилось отношение к Европе.

Кирьяков был в Германии, говорит, что у них все нормально, ничего не загибается, но, думаю, европейцы слушают информацию у себя по телевизору, что в России все плохо.

Я не полечу в Англию, даже если дадут визу. Зачем? Отдохнуть там? Где там отдыхать? Аршавин там был? Но он по работе туда ездил. Я же лучше слетаю в Турцию или ОАЭ», – сказал Жирков. 

Что делать с Хаби Алонсо?38551 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Кирьяков
logoАндрей Аршавин
logoЮрий Жирков
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
11 минут назад
Сделали ставку на Спортс’’ – показываем, как прошел наш корпоратив на 27-летие!
14 минут назадВакансия
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Матвей в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
19 минут назад
Клопп выбрал Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли для горы Рашмор из тренеров
21 минуту назадВидео
Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту. Аргентинец считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон (Legalbet)
35 минут назад
38-летний Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на год
46 минут назад
«ПСЖ» должен заплатить Мбаппе не 61 млн евро, а около 100 млн. Форвард «Реала» получит гораздо меньше из-за налогов и отчислений
55 минут назад
Премьер Великобритании Стармер призвал Абрамовича разрешить передачу 2,34 млрд фунтов в фонд для Украины, пригрозив судом
сегодня, 14:47
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 14:30
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к форварду «Зенита»: «Никакого предложения нет»
сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
55 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:10
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
сегодня, 14:58
Правление «Рубина» назвало работу Рахимова в осенней части сезона «неудовлетворительной» («РБ Спорт»)
сегодня, 14:34
Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений. Конте всегда достает из игроков все лучшее в трудные моменты»
сегодня, 13:07
Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»
сегодня, 13:07
Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продвигал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
сегодня, 12:51
Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: «Подумал – утка. Это не вяжется с его словами. Весь мир любит Юргена, в финансовом плане ему это не нужно, зачем тогда?»
сегодня, 12:31
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах
сегодня, 12:13