Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»

Юрий Жирков: Европа вызывает отторжение, на 90% ухудшилось отношение к ней.

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что у него ухудшилось отношение к Европе.

«У меня Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину. У меня на 80-90 процентов ухудшилось отношение к Европе.

Кирьяков был в Германии , говорит, что у них все нормально, ничего не загибается, но, думаю, европейцы слушают информацию у себя по телевизору, что в России все плохо.

Я не полечу в Англию, даже если дадут визу. Зачем? Отдохнуть там? Где там отдыхать? Аршавин там был? Но он по работе туда ездил. Я же лучше слетаю в Турцию или ОАЭ», – сказал Жирков.