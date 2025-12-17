Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
Юрий Жирков: Европа вызывает отторжение, на 90% ухудшилось отношение к ней.
Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что у него ухудшилось отношение к Европе.
«У меня Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину. У меня на 80-90 процентов ухудшилось отношение к Европе.
Кирьяков был в Германии, говорит, что у них все нормально, ничего не загибается, но, думаю, европейцы слушают информацию у себя по телевизору, что в России все плохо.
Я не полечу в Англию, даже если дадут визу. Зачем? Отдохнуть там? Где там отдыхать? Аршавин там был? Но он по работе туда ездил. Я же лучше слетаю в Турцию или ОАЭ», – сказал Жирков.
Что делать с Хаби Алонсо?38551 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости