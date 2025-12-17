«ПСЖ» выиграл 6 трофеев в календарном году и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии»

«ПСЖ» выиграл 6 трофеев в 2025 году.

Парижский клуб выиграл Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго » в финале (1:1, 2:1 по пенальти).

Ранее французы выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок и Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. «ПСЖ » повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по количеству выигранных титулов за один календарный год – испанцы завоевали 6 трофеев в 2009 году, а немцы – в 2020-м.