Игроки «ПСЖ» качали Матвея Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке.

Футболисты «ПСЖ» качали вратаря Матвея Сафонова после завоевания Межконтинентального кубка.

Парижский клуб стал обладателем трофея, победив «Фламенго » в финале турнира (1:1, пен. 2:1). В серии пенальти российский вратарь сделал 4 сэйва .

Сразу после последнего удара партнеры по команде и сотрудники клуба подбежали к Сафонову и стали его качать.

Фото: https://x.com/fifaworldcup_fr/

Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»