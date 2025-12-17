  • Спортс
Сафонова качали игроки и сотрудники «ПСЖ» после 4 сэйвов в серии пенальти. Парижане победили «Фламенго» и выиграли Межконтинентальный кубок

Игроки «ПСЖ» качали Матвея Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке.

Футболисты «ПСЖ» качали вратаря Матвея Сафонова после завоевания Межконтинентального кубка. 

Парижский клуб стал обладателем трофея, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). В серии пенальти российский вратарь сделал 4 сэйва

Сразу после последнего удара партнеры по команде и сотрудники клуба подбежали к Сафонову и стали его качать. 

Фото: https://x.com/fifaworldcup_fr/

Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»

