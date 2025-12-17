Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля
Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов по решению суда останется под стражей до 20 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.
Репилов обвиняется в многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря. В ноябре он был отправлен в СИЗО.
«Центральным районным судом г. Красноярска 17.12.2025 г. рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении российского саночника, трехкратного чемпиона мира Репилова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р. А. на 2 месяца 01 сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», – говорится в сообщении пресс-службы.