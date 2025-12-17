Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля

Саночник Репилов останется в СИЗО до 20 февраля по решению суда.

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов по решению суда останется под стражей до 20 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Репилов обвиняется в многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря. В ноябре он был отправлен в СИЗО.

«Центральным районным судом г. Красноярска 17.12.2025 г. рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении российского саночника, трехкратного чемпиона мира Репилова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р. А. на 2 месяца 01 сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», – говорится в сообщении пресс-службы.