  • Премьер Великобритании Стармер призвал Абрамовича разрешить передачу 2,34 млрд фунтов в фонд для Украины, пригрозив судом
Премьер Великобритании Стармер призвал Абрамовича разрешить передачу 2,34 млрд фунтов в фонд для Украины, пригрозив судом

Кир Стармер потребовал передать Украине деньги от продажи «Челси» Абрамовичем.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Роману Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть переданы Украине.

Стармер заявил Палате общин, что средства будут переведены в новый фонд для Украины. Он отметил, что выдача лицензии на перевод этих средств станет последним шансом для Абрамовича выполнить требования, иначе будет подан судебный иск.

«Настало время Роману Абрамовичу выполнить обязательства, которые он взял на себя при продаже футбольного клуба «Челси», и перечислить 2,5 (так в источнике – Спортс’‘) миллиарда фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине. Наше правительство готово добиваться этого через суды», – заявил Стармер.

Ранее сообщалось, что большую часть от указанной суммы – 1,54 млрд фунтов – составляет задолженность бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited по кредитам. В отчетах компании нет указаний на готовность Абрамовича списать эти долги.

В 2023 году отмечалось, что Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси», так как хочет распределения средств между Украиной и Россией.

Опубликовала: Анна Сунцова
Кир Стармер
деньги
Политика
