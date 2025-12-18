Сафонов станцевал с наградой лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»

Матвей Сафонов отметил яркую победу, где стал главным героем.

После выигранного Межконтинентального кубка «ПСЖ» в соцсетях выложил видео: Матвей Сафонов входит в раздевалку с медалью и наградой лучшему игроку матча в руках, а затем танцует c полузащитником Дезире Дуэ.

Сафонов отбил 4 из 5 пенальти «Фламенго» в послематчевой серии и принес этим «ПСЖ» 6-й трофей в 2025 году.

Российского вратаря официально признали лучшим игроком матча.

Сафонов дал интервью на французском после выигранного Межконтинентального кубка. Смотрите на ВидеоСпортсе’‘

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор