  • Сафонов станцевал с наградой лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»
Видео
3

Сафонов станцевал с наградой лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»

Матвей Сафонов отметил яркую победу, где стал главным героем.

После выигранного Межконтинентального кубка «ПСЖ» в соцсетях выложил видео: Матвей Сафонов входит в раздевалку с медалью и наградой лучшему игроку матча в руках, а затем танцует c полузащитником Дезире Дуэ.

Сафонов отбил 4 из 5 пенальти «Фламенго» в послематчевой серии и принес этим «ПСЖ» 6-й трофей в 2025 году.

Российского вратаря официально признали лучшим игроком матча.

Сафонов дал интервью на французском после выигранного Межконтинентального кубка. Смотрите на ВидеоСпортсе’‘

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...3971 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер «ПСЖ»
