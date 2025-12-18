Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»

Сафонов – 1-й вратарь, отбивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА.

Российский вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов стал первым голкипером в истории, отразившим 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА .

Ранее такого не случалось ни в одном из матчей чемпионата мира, клубного чемпионата мира, Межконтинентального кубка, Кубка конфедераций, а также молодежных или юношеских ЧМ.

Парижане победили «Фламенго » (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса , Педро Абреу , Лео Перейры и Луиса Араужо .

«Поздравляем Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА 🏆.

Вратарь сборной России стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.

Браво, Матвей 👏», – говорится в сообщении РФС .