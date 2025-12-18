Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым голкипером в истории, отразившим 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.
Ранее такого не случалось ни в одном из матчей чемпионата мира, клубного чемпионата мира, Межконтинентального кубка, Кубка конфедераций, а также молодежных или юношеских ЧМ.
Парижане победили «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
«Поздравляем Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА 🏆.
Вратарь сборной России стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.
Браво, Матвей 👏», – говорится в сообщении РФС.