  Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»
Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»

Девушка Криштиану Роналду: наши дети понимают, что ничего не достается даром.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказалась на тему воспитания детей.

Пара воспитывает пятерых детей. У Джорджины и Криштиану есть общие дети – две дочери.

– Иметь и ничего, и все. Вы знаете, что это значит. Как в наше время объяснить детям ценность труда и стараний?

– Наша сущность остается неизменной, даже несмотря на наличие другого уровня экономических возможностей. Мы прививаем им наши ценности.

Дети видят наш тяжелый труд, понимают, что ничего не дается даром, поэтому мы напоминаем им о том, что нужно бороться и быть, прежде всего, хорошими людьми.

Они вежливы, ответственны, усердно учатся в школе и занимаются различными вещами, и самое главное – они стремятся к своим мечтам. Именно это они видят дома, – сказала Джорджина Родригес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Elle
