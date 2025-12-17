Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»
Матвей Сафонов выиграл 6-й трофей в карьере.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завоевал шестой трофей в карьере.
Российский футболист стал победителем Межконтинентального кубка в составе парижского клуба. В финале турнира «ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.
Ранее Сафонов выиграл с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. До этого титулов у него не было.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
