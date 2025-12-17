  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)
0

Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)

Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту.

У Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро возникли разногласия при обсуждении контракта на следующий год, пишет RNE Deportes.

Два дня назад стороны приняли решение прекратить сотрудничество во время переговоров.

Также издание отмечает, что расставание произошло неожиданно, но не было эмоциональным – причины разногласий заключались именно в условиях договора.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @RNEdeportes
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
50 минут назадФото
168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире
сегодня, 18:36
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Будков Кьер играет с Ландалусе, Басаваредди победил Прижмича, Блокс – Энгеля, Тьен уступил Ходару
сегодня, 18:15Live
Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса: «На ум пришли три имени – Надаль, Мойя и Ройг»
сегодня, 17:36
Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»
сегодня, 16:45
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Медведев уступил Монфису, Свитолина победила Костюк, Линетт – Бадосу
сегодня, 15:42
Бублик показал, как изнашиваются мячи Australian Open после 5 минут тренировки
сегодня, 15:37Фото
Синнер и Соболенко стали чемпионами мира ITF 2025 года
сегодня, 15:18
Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)
сегодня, 14:51
Шелтон, Рууд, Вавринка и Монфис заявились на турнир в Окленде
сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос