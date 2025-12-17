Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)

Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту.

У Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро возникли разногласия при обсуждении контракта на следующий год, пишет RNE Deportes.

Два дня назад стороны приняли решение прекратить сотрудничество во время переговоров.

Также издание отмечает, что расставание произошло неожиданно, но не было эмоциональным – причины разногласий заключались именно в условиях договора.

