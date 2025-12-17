  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)
0

РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной. Российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами (ВЦИОМ)

ВЦИОМ: интерес болельщиков к матчам РПЛ формируется вокруг российских игроков.

Болельщики следят за российскими футболистами в Мир РПЛ втрое чаще, чем за легионерами, сообщает ВЦИОМ.

Согласно результатам декабрьского исследования, матчи чемпионата России входят в топ-3 наиболее популярных среди болельщиков (35%), уступая лишь международным турнирам и матчам сборной России. При этом трое из десяти опрошенных болельщиков отметили, что следят за матчами РПЛ регулярно – раз в два-три тура и чаще.

Больше всего зрителей матчей РПЛ привлекают возможность болеть за любимый клуб (44% опрошенных), увлекательная борьба клубов (37%) и возможность следить за сильными российскими игроками (37%). При этом аналогичный ответ про иностранных игроков дали лишь 12% респондентов.

32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)

Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)

Что делать с Хаби Алонсо?37753 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ВЦИОМ
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев о лимите на иностранцев в тренерских штабах: «Уважаю Семина, но проблемы не вижу. Система сбалансирована»
15 декабря, 19:15
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
31 октября, 12:36
Михаил Дегтярев: «Футболом мы занимаемся, он в ведении Минспорта. Вопрос с судейством надо решить – в интересах болельщиков. С легионерами решено, нечего обсуждать»
11 августа, 12:38
Главные новости
Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны
15 минут назад
Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
40 минут назад
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
53 минуты назад
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
сегодня, 08:20
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
сегодня, 07:33
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 06:10
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
сегодня, 08:52
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
сегодня, 08:31
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
сегодня, 07:58
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
сегодня, 07:46
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59