  Кузнецов сделал ассист в матче с «Сочи». У форварда «Металлурга» 0+8 в 14 матчах сезона
Кузнецов сделал ассист в матче с «Сочи». У форварда «Металлурга» 0+8 в 14 матчах сезона

Кузнецов набрал восьмой результативный балл.

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отдал голевой пас на Игоря Нечаева в 1-м периоде матча с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ (4:0, 1-й период).

На счету 33-летнего Кузнецова 8 результативных передач и ноль заброшенных шайб в 14 играх сезона.  

Материалы по теме
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
15 декабря, 13:23
Воробьев о ситуации Кузнецова в «Металлурге»: «Не знаю, в какой он сейчас кондиции. Когда я видел Женьку в сборной России, это был фантастический игрок»
14 декабря, 12:59
Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»
14 декабря, 08:59
