Кузнецов сделал ассист в матче с «Сочи». У форварда «Металлурга» 0+8 в 14 матчах сезона

Кузнецов набрал восьмой результативный балл.

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отдал голевой пас на Игоря Нечаева в 1-м периоде матча с «Сочи » в FONBET Чемпионате КХЛ (4:0, 1-й период).

На счету 33-летнего Кузнецова 8 результативных передач и ноль заброшенных шайб в 14 играх сезона.