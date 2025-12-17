Кузнецов сделал ассист в матче с «Сочи». У форварда «Металлурга» 0+8 в 14 матчах сезона
Кузнецов набрал восьмой результативный балл.
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отдал голевой пас на Игоря Нечаева в 1-м периоде матча с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ (4:0, 1-й период).
На счету 33-летнего Кузнецова 8 результативных передач и ноль заброшенных шайб в 14 играх сезона.
