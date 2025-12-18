  • Спортс
  • Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»
Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»

Роман Березовский: надеюсь, Сафонов станет первым номером «ПСЖ».

Бывший вратарь «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский прокомментировал четыре отраженных пенальти Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

«Очень рад за Матвея. Он уверенно смотрится, потому Луис Энрике доверил ему место в стартовом составе в четвертом матче подряд.

Сафонов спокоен, уравновешен, выдержан, зрело смотрится. Матвей дождался своего шанса, терпел. Четыре взятых пенальти – это отличное достижение.

Мне кажется, тот удар с точки, который Сафонову не удалось отразить в основное время, помог ему. Это была своеобразная тренировка перед серией пенальти.

Наверняка Сафонов получил какие-то конструктивные подсказки от тренерского штаба перед серией.

В любом случае россиянин – герой. Надеюсь, Матвей станет первым номером «ПСЖ» и будет дальше радовать российских болельщиков», – сказал Роман Березовский.

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...4713 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
