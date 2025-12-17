Михаил Абрамов поделился воспоминаниями о жизни в США.

Нападающий «Сибири » Михаил Абрамов поделился воспоминаниями о жизни в США.

Форвард ранее играл в АХЛ за «Спрингфилд».

– В Спрингфилде, в котором вы играли, население чуть больше 100 тысяч человек, и город является одним из самых криминогенных. Были какие-то истории?

– Спрингфилд связан с «Симпсонами», рядом есть еще и Хартфорд, который тоже входит в число криминальных городов, – в 20-30 минутах езды. Я жил между этими городами в спокойном тихом районе, слава богу.

Был случай как-то, что поехали на товарищескую встречу с «Хартфордом ». Я решил добраться на машине, недолго же. После игры понял, что мне надо заправиться, чтобы доехать до дома, не было бензина уже. Вышел на бензоколонку, было темно, поздно, я уставший. Осмотрелся по сторонам: странная заброшенная улица, идут темнокожие. Я думаю: «Ну, нет, пожалуй, лучше без бензина останусь». Залил быстро на 5 долларов и уехал сразу.

Но я там особо и не гулял – арена и дом. Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться.

– При переходе туда вам не говорили о красных зонах, навигацию не давали?

– Нет. Я понимал, что город недалеко от Бостона, но при этом провинции там криминальные. Живя не первый год, знал, что нужно быть аккуратнее. Кто знает, что может случиться там? Но старался на этом не зацикливаться, – сказал Абрамов.