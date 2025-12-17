  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»
0

Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»

Михаил Абрамов поделился воспоминаниями о жизни в США.

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов поделился воспоминаниями о жизни в США.

Форвард ранее играл в АХЛ за «Спрингфилд».

– В Спрингфилде, в котором вы играли, население чуть больше 100 тысяч человек, и город является одним из самых криминогенных. Были какие-то истории?

– Спрингфилд связан с «Симпсонами», рядом есть еще и Хартфорд, который тоже входит в число криминальных городов, – в 20-30 минутах езды. Я жил между этими городами в спокойном тихом районе, слава богу.

Был случай как-то, что поехали на товарищескую встречу с «Хартфордом». Я решил добраться на машине, недолго же. После игры понял, что мне надо заправиться, чтобы доехать до дома, не было бензина уже. Вышел на бензоколонку, было темно, поздно, я уставший. Осмотрелся по сторонам: странная заброшенная улица, идут темнокожие. Я думаю: «Ну, нет, пожалуй, лучше без бензина останусь». Залил быстро на 5 долларов и уехал сразу.

Но я там особо и не гулял – арена и дом. Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться.

– При переходе туда вам не говорили о красных зонах, навигацию не давали?

– Нет. Я понимал, что город недалеко от Бостона, но при этом провинции там криминальные. Живя не первый год, знал, что нужно быть аккуратнее. Кто знает, что может случиться там? Но старался на этом не зацикливаться, – сказал Абрамов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМихаил Абрамов
logoСибирь
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoХартфорд Вулф Пэк
logoАХЛ
logoСпрингфилд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: «Владимира никто не собирался менять, обмен был его инициативой. Он посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня»
11 декабря, 20:37
Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
2 декабря, 17:04
Люзенков о 2:4 от «Автомобилиста»: «Сибирь» играла неплохо, у нас 12 бросков в створ, у них – 2 в первом периоде. Надо подтягивать реализацию»
29 ноября, 16:10
Главные новости
КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Металлург» в гостях у «Сочи»
сегодня, 06:15
«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова
сегодня, 07:35
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
сегодня, 06:55
Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
сегодня, 06:40
Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ
сегодня, 06:25
НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» дома, «Питтсбург» уступил «Эдмонтону», «Колорадо» победил «Сиэтл»
сегодня, 06:05
Мичков не забил в 8-м матче подряд. У него ассист (использовал ошибку вратаря за воротами), 1 бросок, 3 потери и «+1» за 14:06 против «Монреаля»
сегодня, 05:40Видео
Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби
сегодня, 05:10
Капризов забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». Он идет на 3-м месте в гонке снайперов НХЛ
сегодня, 04:55Видео
Овечкин не забил в 5-м матче подряд. У него 0 бросков в створ (1-й раз в сезоне), 3 хита, 2 потери и «минус 2» за 15:12 против «Миннесоты»
сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением
25 минут назад
Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
40 минут назад
Макдэвид с 2+2, Веренски с 2+1 и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Драйзайтль с 1000-м очком в лиге при 0+4 и Селебрини с 2+2 не вошли в тройку
56 минут назад
Чернышов дебютировал в НХЛ. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» ассист, 1 бросок, 2 потери и «+1» за 12:20 против «Калгари»
сегодня, 07:45Видео
«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4
сегодня, 07:25
Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров
сегодня, 07:10
«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 – дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 05:55
Задоров против «Юты»: ассист, 5 блоков, 4 хита и «+2» за 21:05. У защитника «Бостона» полезность «+10» в последних 5 играх
сегодня, 05:25
Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы»
сегодня, 02:29
Исаков о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Успешная игра в третьих периодах означает, что «Торпедо» находится в хорошей физической форме»
сегодня, 01:48