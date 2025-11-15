  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хорватия с Модричем вышла на ЧМ-2026, «Спартак» связывался с Юричем, «Сибирь» уволила Буцаева, Роналду может пропустить старт чемпионата мира из-за бана и другие новости
4

Хорватия с Модричем вышла на ЧМ-2026, «Спартак» связывался с Юричем, «Сибирь» уволила Буцаева, Роналду может пропустить старт чемпионата мира из-за бана и другие новости

1. Сборная Хорватии вышла на ЧМ-2026, обыграв  Фарерские острова – 3:1. Для Модрича этот чемпионат мира может стать пятым. Германия обыграла Люксембург благодаря дублю Вольтемаде (2:0) и разыграет прямой выход на ЧМ в очном матче со Словакией. Нидерланды сыграли вничью с Польшей (1:1) и почти гарантировали себе первое место в группе. Остальные результаты дня – здесь.

2. В Fonbet КХЛ ЦСКА в гостях проиграл «Нефтехимику» (2:3), «Спартак» потерпел поражение от «Северстали» (3:4).

«Сибирь» уволила Буцаева после 11 поражений подряд, Люзенков будет исполняющим обязанности главного тренера.

3. НБА. 49 очков Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио» в рамках внутрисезонного турнира, трипл-дабл Хардена (41+14+11) помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и другие результаты

4. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» (1:2 ОТ) в Швеции, Малкин забил 4-й гол в сезоне. «Каролина» обыграла «Ванкувер» (4:3 ОТ), Свечников набрал 2+1 (дубль – за 54 секунды!) и случайно травмировал партнера. Все результаты дня – здесь

5. Итоговый турнир ATP. Синнер и Оже-Альяссим вышли в полуфинал.

6. «Спартак» может возглавить Юрич, клуб контактировал с экс-тренером «Аталанты». Также красно-белые интересуются вингером «Динамо» Ульви Бабаевым.

7. Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Криштиану грозит бан на несколько матчей из-за удаления в игре с Ирландией.

8. Гран-при США по фигурному катанию. Японец Казуки Томоно победил в короткой программе, Аймо – 2-й, Шайдоров – 3-й.

Грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава выиграла короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е.

9. Месси забил Анголе и ассистировал Лаутаро в товарищеском матче Аргентины с Анголой (2:0). Теперь у Лионеля 115 голов за сборную, больше только у Роналду – 143. Результаты других товарищеских игр – здесь.

10. Кубок мира по шахматам. 1/8 финала. Дубов и Шенкленд, Есипенко и Гребнев, Жоспем и Харикришна, Эригайси и Аронян сыграли вничью.

11. 1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го. За этот период букмекеры заработали на ставках 316,3 млрд рублей, рост GGR за год замедлился с 36% до 7%.

12. Комиссия АПЛ признала ошибочным решение Каваны отменить гол ван Дейка в матче с «Ман Сити». К Оливеру, отвечавшему за ВАР, претензий нет.

13. МОК разрешил представителям неспортивных российских СМИ аккредитоваться на Олимпиаду-2026. Вскоре МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации.

14. Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322 – 77,1 кг.

15. ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 года.

16. Двое неизвестных проникли на базу «Альпин» во Франции. Рассматривается версия с промышленным шпионажем.

Цитаты дня.

Андрей Аршавин: «Я против лимита, жесткий – глупость. Это мешает индустрии и будет тормозить развитие футбола. Впоследствии все откатится назад, просто сделаем вывод о потере времени»

Татьяна Тарасова: «То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Но какие же мелкие оценки судей! Они из Европы все приехали, что ли?»

Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»

Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед «Балтикой» спросил игроков, возвращать ли Сашу. Ответ понятен по заявке. Не откажусь посмотреть «Зенит» рядом с ним по ТВ»

Депутат Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», может, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает, не очень интересно»

Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?37975 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева, Цымбаларя
2 минуты назад
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:0 – Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»
14 минут назад
Сделаем самые топовые спецпроекты – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
40 минут назадВакансия
Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграет с Грузией, Бельгия в гостях у Казахстана, Беларусь против Дании
43 минуты назадLive
Товарищеские матчи. Бразилия против Сенегала, США – Парагвай, Уругвай сыграет с Мексикой
50 минут назад
Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану – они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»
55 минут назад
Ташуев о нежелании Кахигао брать российского тренера в «Спартак»: «Ненормально так говорить, работая в самой умной стране мира. Испанцы хороши в футболе из-за географического расположения»
сегодня, 14:30
Перес не собирается покидать пост президента «Реала» и намерен оставаться во главе клуба минимум до 2029 года
сегодня, 14:28
Александр Жулин: «Возвращение пива на стадионы – хорошая идея. Без него какие-то матчи и смотреть невозможно! Во всех странах мира люди сидят с пивом – ничего не происходит»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Казахстан – Бельгия. 1:1 – Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чесноков удален. Онлайн-трансляция
55 секунд назадLive
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
4 минуты назад
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
12 минут назад
Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
24 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1
40 минут назадLive
Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»
42 минуты назад
Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану
42 минуты назад
Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
45 минут назад
Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»
58 минут назад
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
сегодня, 14:16