Хорватия с Модричем вышла на ЧМ-2026, «Спартак» связывался с Юричем, «Сибирь» уволила Буцаева, Роналду может пропустить старт чемпионата мира из-за бана и другие новости

1. Сборная Хорватии вышла на ЧМ-2026, обыграв Фарерские острова – 3:1. Для Модрича этот чемпионат мира может стать пятым . Германия обыграла Люксембург благодаря дублю Вольтемаде (2:0) и разыграет прямой выход на ЧМ в очном матче со Словакией. Нидерланды сыграли вничью с Польшей (1:1) и почти гарантировали себе первое место в группе. Остальные результаты дня – здесь .

2. В Fonbet КХЛ ЦСКА в гостях проиграл «Нефтехимику» (2:3), «Спартак» потерпел поражение от «Северстали» (3:4).

«Сибирь» уволила Буцаева после 11 поражений подряд, Люзенков будет исполняющим обязанности главного тренера.

3. НБА. 49 очков Карри позволили «Голден Стэйт» одолеть «Сан-Антонио» в рамках внутрисезонного турнира, трипл-дабл Хардена (41+14+11) помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и другие результаты .

4. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» (1:2 ОТ) в Швеции, Малкин забил 4-й гол в сезоне. «Каролина» обыграла «Ванкувер» (4:3 ОТ), Свечников набрал 2+1 (дубль – за 54 секунды! ) и случайно травмировал партнера . Все результаты дня – здесь .

5. Итоговый турнир ATP. Синнер и Оже-Альяссим вышли в полуфинал.

6. «Спартак» может возглавить Юрич, клуб контактировал с экс-тренером «Аталанты». Также красно-белые интересуются вингером «Динамо» Ульви Бабаевым.

7. Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Криштиану грозит бан на несколько матчей из-за удаления в игре с Ирландией.

8. Гран-при США по фигурному катанию. Японец Казуки Томоно победил в короткой программе, Аймо – 2-й, Шайдоров – 3-й.

Грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава выиграла короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е.

9. Месси забил Анголе и ассистировал Лаутаро в товарищеском матче Аргентины с Анголой (2:0). Теперь у Лионеля 115 голов за сборную, больше только у Роналду – 143. Результаты других товарищеских игр – здесь .

10. Кубок мира по шахматам. 1/8 финала. Дубов и Шенкленд, Есипенко и Гребнев, Жоспем и Харикришна, Эригайси и Аронян сыграли вничью .

11. 1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го. За этот период букмекеры заработали на ставках 316,3 млрд рублей , рост GGR за год замедлился с 36% до 7%.

12. Комиссия АПЛ признала ошибочным решение Каваны отменить гол ван Дейка в матче с «Ман Сити». К Оливеру, отвечавшему за ВАР, претензий нет.

13. МОК разрешил представителям неспортивных российских СМИ аккредитоваться на Олимпиаду-2026. Вскоре МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации.

14. Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322 – 77,1 кг.

15. ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 года.

16. Двое неизвестных проникли на базу «Альпин» во Франции. Рассматривается версия с промышленным шпионажем.

Цитаты дня.

Андрей Аршавин: «Я против лимита, жесткий – глупость . Это мешает индустрии и будет тормозить развитие футбола. Впоследствии все откатится назад, просто сделаем вывод о потере времени»

Татьяна Тарасова: «То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней . Но какие же мелкие оценки судей! Они из Европы все приехали, что ли?»

Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля . Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»

Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед «Балтикой» спросил игроков, возвращать ли Сашу. Ответ понятен по заявке. Не откажусь посмотреть «Зенит» рядом с ним по ТВ»

Депутат Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», может, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает, не очень интересно »

Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»