Экс-директор «Барсы» о срыве трансфера Куртуа: «Секретариат заблокировал. Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво»

Экс-спортдиректор «Барсы» рассказал о срыве трансфера Тибо Куртуа.

Экс-спортдиректор и бывший член правления «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о несостоявшемся переходе врвтаря Тибо Куртуа .

– Несколько сделок меня расстроили, потому что мы их не осуществили. Совершенно очевидно, что это Куртуа, игравший тогда в «Атлетико ». Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво . Марк действительно играл невероятно, он превосходный вратарь.

- Вы предлагали игроков, но окончательное решение было за техническим персоналом или президентом?

– Мой подход был немного нетипичным. Я фанат футбола. Мне это очень нравится. Обычно предложения о подписании игроков делал технический секретариат. А затем учитывался финансовый аспект – целесообразно это или нет. Я был довольно независим и предлагал варианты.

Например, я предлагал Сандро (Росель , экс-президент «Барсы» – Спортс”) Куртуа. А он сказал: «Ну, посмотри, возможно ли это». Потом, когда мы передали предложение в технический секретариат, оно было заблокировано, – сказал Хавьер Бордас.