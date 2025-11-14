Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
В Европе проходят матчи 9-го тура отбора ЧМ-2026.
В пятницу сборная Германии сыграет с Люксембургом, Нидерланды – с Польшей, Хорватия примет Фарерские острова.
Европа
9-й тур
14 ноября 17:00, Олимпийский стадион
14 ноября 19:45, Košická futbalová aréna
Не начался
14 ноября 19:45, Европа Пойнт
Не начался
14 ноября 19:45, Национальный стадион
Не начался
14 ноября 19:45, ХНК Риека
Не начался
14 ноября 19:45, Stade de Luxembourg
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
