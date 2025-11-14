  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Двое неизвестных проникли на базу «Альпин» во Франции. Рассматривается версия с промышленным шпионажем
19

Двое неизвестных проникли на базу «Альпин» во Франции. Рассматривается версия с промышленным шпионажем

На базу «Альпин» пробрались неизвестные.

Двое неизвестных вторглись на базу команды «Альпин» в Вири-Шатийоне. Там расположено моторное подразделение, которое со следующего года прекратит работу в рамках «Ф-1».

Согласно данным местной полиции, в понедельник вечером два человека разбили окно в вестибюле, проникли в здание и сразу отправились на второй этаж, где располагаются офисы руководства команды «Альпин» в «Ф-1».

Несколько дверей были взломаны. Предполагается, что злоумышленники хорошо знали помещения базы в Вири-Шатийоне.

По предварительным данным, неизвестные ничего не украли – это подтверждает информация, полученная изданием Le Parisien.

«Ничего не украдено. Все в порядке. В тот момент на месте не было никого из сотрудников», – сообщили источник в команде «Ф-1».

«Никакой кражи не было», – отметил другой источник, знакомый с делом.

Территориальный отдел по борьбе с преступностью продолжает расследование. Поскольку кражи не произошло, рассматриваются другие версии, включая промышленный шпионаж.      

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Le Parisien
logoФормула-1
происшествия
logoАльпин
logoРено
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»
сегодня, 15:30
Джеймс Воулз: «Горжусь Колапинто – Франко заслужил место в «Альпин» в 2026-м»
сегодня, 14:58
Хэмилтон посетил базу «Феррари», команда выложила фото тату «Преданность» на руке Льюиса
сегодня, 14:15Фото
Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»
сегодня, 13:52
Журналист Медланд: «Ферстаппен все еще может выиграть титул – Лас-Вегас будет играть ключевую роль»
сегодня, 13:11
Тед Кравиц: «Давайте поговорим об отчетах Хэмилтона. Они оскорбили «Феррари»? Почему Льюиса не слушают?»
сегодня, 13:02
3 эксперта сайта «Ф-1» прогнозируют первую победу Антонелли в 2025-м
сегодня, 12:39
Андреа Стелла: «Не помню, чтобы в каком-то сезоне в «Ф-1» был такой же сильный набор пилотов»
сегодня, 12:20
Джонатан Уитли: «Хочу, чтобы Ферстаппен пилотировал «Ауди»
сегодня, 12:04
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен давал советы, помогал с контрактами и высоко отзывался обо мне в паддоке»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото