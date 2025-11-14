Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»
Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о возможном расширении Fan ID на другие виды спорта.
Сейчас Fan ID нужен для посещения матчей Мир РПЛ.
«Расширение Fan ID на другие виды спорта? Мне сложно судить, потому что напрямую мне никто не сказал причины, по которым это может произойти. Наверное, это будет удобнее.
Но в законе изначально было заложено не только про футбол, а про все виды спорта. Мы приняли унифицированный закон о том, что каждая федерация вместе с правительством может в любой момент решить, когда нужно ввести Fan ID.
У меня нет в Госдуме объективной информации, какому виду спорта сейчас это нужно. Может, Министерство спорта хочет вести статистику посещений соревнований через Fan ID. Не контролировать их, а просто смотреть посещение.
Это же все будет оставаться в базе не по билетам, а пофамильно. А потом можно будет какие-то скидки за это делать. Статистический контроль – одно дело. А не тотальный контроль – всех под колпак загоним. Почему-то все думают, что Fan ID для этого.
Я вообще не вижу ничего страшного в этом [расширении]. Единственное – он должен быть единый как для футбола, так и для других видов спорта. Один раз сделал, и все – ходишь по всем видам спорта.
В футболе Fan ID вводили в основном для безопасности, а в других видах спорта, думаю, для учета болельщиков», – сказала Журова.