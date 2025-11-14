Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»

Журова о Fan ID: почему-то все думают, что это для тотального контроля.

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о возможном расширении Fan ID на другие виды спорта.

Сейчас Fan ID нужен для посещения матчей Мир РПЛ .

«Расширение Fan ID на другие виды спорта? Мне сложно судить, потому что напрямую мне никто не сказал причины, по которым это может произойти. Наверное, это будет удобнее.

Но в законе изначально было заложено не только про футбол, а про все виды спорта. Мы приняли унифицированный закон о том, что каждая федерация вместе с правительством может в любой момент решить, когда нужно ввести Fan ID.

У меня нет в Госдуме объективной информации, какому виду спорта сейчас это нужно. Может, Министерство спорта хочет вести статистику посещений соревнований через Fan ID. Не контролировать их, а просто смотреть посещение.

Это же все будет оставаться в базе не по билетам, а пофамильно. А потом можно будет какие-то скидки за это делать. Статистический контроль – одно дело. А не тотальный контроль – всех под колпак загоним. Почему-то все думают, что Fan ID для этого.

Я вообще не вижу ничего страшного в этом [расширении]. Единственное – он должен быть единый как для футбола, так и для других видов спорта. Один раз сделал, и все – ходишь по всем видам спорта.

В футболе Fan ID вводили в основном для безопасности, а в других видах спорта, думаю, для учета болельщиков», – сказала Журова.