  • Комиссия АПЛ признала ошибочным решение Каваны отменить гол ван Дейка в матче с «Ман Сити». К Оливеру, отвечавшему за ВАР, претензий нет (The Times)
100

Комиссия АПЛ признала ошибочным решение Каваны отменить гол ван Дейка в матче с «Ман Сити». К Оливеру, отвечавшему за ВАР, претензий нет (The Times)

Арбитр ошибочно не засчитал гол «Ливерпуля» в ворота «Манчестер Сити».

9 ноября «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче АПЛ.

На 38-й минуте матча защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «горожан». Однако арбитр Крис Кавана при помощи ВАР отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

Как пишет The Times, Комиссия по ключевым инцидентам матчей АПЛ, которая состоит из трех бывших игроков или тренеров, одного представителя АПЛ и представителя PGMOL (организации, отвечающей за судейство в Англии), пришла к выводу, что гол ван Дейка должен был быть засчитан. Комиссия не согласилась с решением Каваны и его ассистента в поле Стюарта Берта, решивших, что Робертсон мешал Доннарумме.

В то же время комиссия не посчитала ошибочными действия бригады ВАР, которой руководил Майкл Оливер. Причина в том, что ВАР может рекомендовать отмену решения судьи в поле только в случае явной ошибки, а данная ситуация с офсайдом ей не является.

«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
