НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» (1:2 ОТ) в Швеции в рамках NHL Global Series.
«Каролина» одолела «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Филадельфия» проводит гостевой матч с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
