Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Сборная Германии сыграет с Люксембургом.
Сборная Германии сыграет в гостях с Люксембургом в 9-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет на «Стад де Люксембург».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Квалификация ЧМ. 9 тур
14 ноября 19:45, Stade de Luxembourg
Не начался
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35616 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
