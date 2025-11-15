Кафанов о том, кто сыграет с Чили: «Это останется секретом. Хотим, чтобы оба вратаря были готовы»
Виталий Кафанов надеется, что в матче с Чили сыграют два вратаря.
Виталий Кафанов надеется, что в товарищеском матче с Чили сыграют два вратаря сборной России. Игра пройдет сегодня в Сочи.
В заявке россиян остались голкиперы Станислав Агкацев, Максим Бориско и Виталий Гудиев после того, как Матвей Сафонов покинул расположение сборной после матча с Перу (1:1).
— Надеемся, что если у нас будет замена, которую сможем отдать вратарю, то мы, конечно, это сделаем.
— Кто у вас в приоритете? Мы подозреваем, что увидим Агкацева, кто второй?
— Это останется секретом. Мы хотим, чтобы оба вратаря были готовы. Если так случится, увидите, — сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
