  • Кафанов о том, кто сыграет с Чили: «Это останется секретом. Хотим, чтобы оба вратаря были готовы»
Кафанов о том, кто сыграет с Чили: «Это останется секретом. Хотим, чтобы оба вратаря были готовы»

Виталий Кафанов надеется, что в матче с Чили сыграют два вратаря.

Виталий Кафанов надеется, что в товарищеском матче с Чили сыграют два вратаря сборной России. Игра пройдет сегодня в Сочи. 

В заявке россиян остались голкиперы Станислав Агкацев, Максим Бориско и Виталий Гудиев после того, как Матвей Сафонов покинул расположение сборной после матча с Перу (1:1).

— Надеемся, что если у нас будет замена, которую сможем отдать вратарю, то мы, конечно, это сделаем.

— Кто у вас в приоритете? Мы подозреваем, что увидим Агкацева, кто второй?

— Это останется секретом. Мы хотим, чтобы оба вратаря были готовы. Если так случится, увидите, — сказал тренер вратарей сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
