«Спартак» может возглавить Юрич. Клуб контактировал с экс-тренером «Аталанты» (Иван Карпов)

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» может возглавить бывший тренер «Аталанты» Иван Юрич .

Отмечается, что красно-белые уже контактировали со специалистом, который покинул итальянский клуб 10 ноября.

«Спартак » идет на шестом месте в Мир РПЛ, набрав 25 очков за 15 матчей. Ранее москвичи объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера.

