«Спартак» может возглавить Юрич. Клуб контактировал с экс-тренером «Аталанты» (Иван Карпов)
«Спартак» может возглавить бывший тренер «Аталанты» Иван Юрич.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» может возглавить бывший тренер «Аталанты» Иван Юрич.
Отмечается, что красно-белые уже контактировали со специалистом, который покинул итальянский клуб 10 ноября.
«Спартак» идет на шестом месте в Мир РПЛ, набрав 25 очков за 15 матчей. Ранее москвичи объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
