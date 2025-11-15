  • Спортс
Анчелотти о новом формате ЛЧ: «Истинный интерес вызывают лишь противостояния топ-клубов. Много матчей со счетом 7:0, 8:1»

Карло Анчелотти: на общем этапе ЛЧ интерес вызывают лишь противостояния топ-клубов.

Карло Анчелотти оценил новый формат Лиги чемпионов. На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проводят по 8 игр.

«Идея сделать групповой этап более интересным удалась лишь отчасти: есть очень хорошие матчи, но есть и много других, которые заканчиваются со счетом 7:0 или 8:1.

Скажем так, впечатления двоякие. Идея была позитивной, но на этом все и закончилось, и сегодня, как и два года назад, истинный интерес вызывают лишь очные противостояния топ-клубов», – сказал тренер сборной Бразилии, возглавлявший ранее «Реал», «ПСЖ», «Баварию», «Челси», «Милан» и «Ювентус».

