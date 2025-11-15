Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф

Хорватия сыграет на ЧМ-2026.

Сборная Хорватии обеспечила себе первое место в квалификационной группе ЧМ-2026 .

Команда Златко Далича сегодня победила сборную Фарерских островов – 3:1. Набрав 19 очков в 7 турах, она занимает верхнюю строчку в группе с Чехией, Фарерами, Черногорией и Гибралтаром.

Хорваты сыграют на чемпионате мира в четвертый раз подряд. В 2022-м они завоевали бронзовые медали, в 2018-м – серебряные.

Фарерские острова после этого поражения потеряли шансы занять второе место и попасть в плей-офф. Они набрали 12 очков в 8 турах и уже не сумеют опередить Чехию (13 в 7 играх).