  • Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед «Балтикой» спросил игроков, возвращать ли Сашу. Ответ понятен по заявке. Не откажусь посмотреть «Зенит» рядом с ним по ТВ»
90

Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед «Балтикой» спросил игроков, возвращать ли Сашу. Ответ понятен по заявке. Не откажусь посмотреть «Зенит» рядом с ним по ТВ»

Владимир Слишкович ответил Александру Соболеву на реплику об СМС.

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на слова Александра Соболева, рассказавшего, как он подшутил над специалистом после поражения красно-белых в финале Пути регионов Fonbet Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» (0:1).

«После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим», – сказал Соболев, в тот период выступавший за «Спартак». 

«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были еще и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план.

В той ситуации я сделал именно так. Перед игрой в Калининграде у нас было собрание, и я спросил команду, нужно ли возвращать Сашу в состав на эту игру? Ответ ребят можно понять по итоговой заявке на матч.

Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», – сказал Слишкович.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36664 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
