Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед «Балтикой» спросил игроков, возвращать ли Сашу. Ответ понятен по заявке. Не откажусь посмотреть «Зенит» рядом с ним по ТВ»

Владимир Слишкович ответил Александру Соболеву на реплику об СМС.

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Владимир Слишкович отреагировал на слова Александра Соболева , рассказавшего, как он подшутил над специалистом после поражения красно-белых в финале Пути регионов Fonbet Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» (0:1).

«После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим», – сказал Соболев, в тот период выступавший за «Спартак».

«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были еще и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план.

В той ситуации я сделал именно так. Перед игрой в Калининграде у нас было собрание, и я спросил команду, нужно ли возвращать Сашу в состав на эту игру? Ответ ребят можно понять по итоговой заявке на матч.

Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита » вместе, не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», – сказал Слишкович.